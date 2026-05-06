В Щёлковском округе Подмосковья благоустроят еще 20 «народных троп»

Еще 20 «народных троп» благоустроят до конца года в городском округе Щёлково Московской области, сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков. Работы выполнят в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В этом году обновим важные пешеходные маршруты в округе. Работы пройдут на 20 объектах: построим восемь новых тротуаров и заменим аварийное покрытие еще на 12 участках», — добавил Булгаков.
Как уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета, общая протяженность участков составит более 1,7 км, из них свыше 500 м — новые тротуары. Работы пройдут в Щёлково, а также в населенных пунктах Монино, Огуднево, Богослово, Литвиново и Фряново.
Напомним, всего в Подмосковье в 2026 году планируют обустроить и отремонтировать 1037 тропинок. Это почти в два раза больше, чем годом ранее.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.