Bloomberg: военные США возобновили подготовку в сельве Панамы

Спустя четверть века американские войска снова тренируются в экстремальных условиях в панамских джунглях, передает агентство Bloomberg.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: U.S. Army
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что на фоне сигналов администрации Дональда Трампа о готовности к проведению военных операций в Мексике и на Кубе, свою деятельность возобновил Центр боевой подготовки США. Он занимается подготовкой пехотинцев, моряков и морской пехоты, обучая их навыкам выживания, эвакуации и патрулирования в условиях джунглей.

По данным Bloomberg, американские военнослужащие тренируются вместе с панамскими коллегами. Учения проводятся на военно-воздушной базе «Христофор Колумб» (в прошлом «Форт-Шерман»). В нынешних учениях принимают участие солдаты 10-й горной дивизии, морские пехотинцы и сотрудники панамских служб безопасности (SENAFRONT и SENAN).

Возобновление обучения в «Зеленом аду» направлено на подготовку персонала к экстремальным условиям, подобным тем, которые существуют в Юго-Восточной Азии и других тропических регионах.

Программа подготовки длится от 18 до 21 дня и включает несколько этапов обучения выживанию (использование мачете, очистка воды, установка ловушек для животных, создание убежища), тактику действий небольшими группами и медицинскую эвакуацию. Bloomberg отмечает, что программу возобновили с пилотного курса в августе 2025 года, но в 2026 году ее возможности были значительно расширены. К настоящему моменту курс закончили две группы, третья проходит обучение.

Это способ дать понять латиноамериканцам, что США вернулись в качестве военной силы. Это часть принудительного, многогранного нового империализма.

Алан Макферсон
историк из Университета Темпл в Филадельфии

Он рассматривает возобновленные тренировки в панамской сельве как часть «доктрины Донро», которая сочетает угрозы военной силы с экономическим запугиванием и дипломатическим давлением, чтобы заставить страны подчиниться воле США.

В Панаме критикуют расширение присутствия американских военных, утверждая, что это подрывает суверенитет страны.

Хосе Гонсалес, глава группы активистов Sal de las Redes, говорит, что стратегическая география Панамы обеспечивает военные преимущества для США, одновременно создавая риски для Панамы. Он считает, что заигрывание президента Хосе Рауля Мулино с Трампом может привести к катастрофе: «Мы уступаем Соединенным Штатам территорию Панамы. Мы можем в буквальном смысле потерять один из наших основных источников дохода для страны — Панамский канал».

