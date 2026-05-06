Уроки мужества с участниками СВО организовали в школах Нижегородской области

Ветераны специальной военной операции приходят в школы Нижегородской области, чтобы пообщаться с учениками в преддверии Дня Победы. Организатором встреч участников СВО с ребятами выступили активисты движения «Волонтеры Победы». Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
«Сегодня как никогда важно, чтобы подрастающее поколение слышало правду о героизме наших бойцов из первых уст. Такие встречи — это не просто урок истории, это нить, связывающая подвиг ветеранов Великой Отечественной и мужество современных защитников Отечества», — прокомментировала руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.
Стоит отметить, что военные, побывавшие в зоне проведения спецоперации, посещают не только школы, но также колледжи и вузы. В общей сложности в разных округах области проведут 56 встреч ветеранов СВО с обучающимися. Проект, ставящий целью патриотическое воспитание юных нижегородцев, реализуют в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
В текущем учебном году «Волонтеры Победы» организовали 250 подобных мероприятий. Истории от непосредственных участников СВО за это время смогли услышать более 10 тысяч школьников и студентов.
Напомним, нацпроект «Молодежь и дети», инициированный президентом России Владимиром Путиным, в числе прочих задач предусматривает строительство и ремонт учебных заведений и создание комфортных условий для получения знаний.