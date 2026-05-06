В Калининградской области введут мониторинг управляющих компаний с опросами жителей

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных утвердил методику мониторинга эффективности работы управляющих компаний. Новый инструмент разработало министерство контроля по поручению главы региона после многочисленных жалоб жителей на плохую уборку снега зимой. Оператором мониторинга выступит региональное отделение Народного фронта.
«Я сам захожу во дворы и вижу, насколько кардинально разное бывает их состояние, и эта разница зависит от надлежащего выполнения обязанностей УК, — пояснил Беспрозванных. — Важно, чтобы граждане знали, какие организации находятся в чёрном списке, а каким можно доверить управление домом. Рассчитываю, что такой подход будет содействовать “вымыванию” недобросовестных участников без излишнего административного давления, исходя из оценки жителей. Результаты мониторинга будут публичными».
Итоговая оценка каждой УК будет складываться из шести критериев: исполнение предписаний, финансовая дисциплина, работа в ГИС ЖКХ, удовлетворённость жителей (через опросы), содержание многоквартирного дома по чек-листу и публичная активность УК в мессенджере MAX.
Первый зампред правительства Валерий Шерин уточнил: мониторинг станет дополнительным инструментом повышения эффективности УК. Периодичность — два раза в год. Первые результаты планируют представить в августе.
Руководитель регионального отделения Народного фронта Виктория Шумилина рассказала, что в опрос смогут войти все желающие. Им предложат оценить состояние дома и ответить, хотят ли они сменить управляющую компанию. В опрос добавят ссылки на ГИС ЖКХ — многие, по её словам, не знают, что УК публикуют отчёты, а собрания можно проводить онлайн через «Госуслуги».
Для получения объективных данных планируют опросить 40−50 тысяч человек.
Министр контроля Никита Михалёв сообщил, что сейчас на рассмотрении три судебных иска об аннулировании лицензий недобросовестных УК, один из них удовлетворён в прошлом году (ответчик подал апелляцию). Проверяют ещё одну компанию. За зиму приняли около 90 административных решений за нарушения правил благоустройства.
С этого года в региональный Кодекс об административных правонарушениях внесли изменения, которые позволяют местным администрациям штрафовать УК за плохую уборку снега, некачественный покос травы и другие нарушения.
Низкая оценка по итогам мониторинга может стать основанием для контрольных мероприятий и других мер воздействия.