Из-за непостроенной детской поликлиники в Дзержинске возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после жалоб жителей Дзержинска на строительство частного диагностического центра вместо детской поликлиники. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад по данному делу, сообщили в управлении ведомства по Нижегородской области.

О планах строительства поликлиники в Западном микрорайоне жителям сообщали в 2021 году. Однако затем на участке открылся диагностический центр, в связи с чем дзержинцы считают свои права нарушенными: их дети вынуждены посещать лечебные учреждения, расположенные на значительном расстоянии.

По информации «Ъ-Приволжье», дело квалифицировано по ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Добавим, в 2021 году земельный совет выделял участок под детскую поликлинику на проспекте Циолковского, она тоже планировалась платной.