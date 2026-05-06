В Калининградской области стартовал конкурсный отбор инициативных проектов жителей

В течение месяца на платформе обратной связи портала «Госуслуги» (ПОС «Госуслуги») будут приниматься предложения от жителей области, направленные на решение местных вопросов. Участвовать в отборе могут все граждане старше 16 лет. Инициативы могут касаться широкого круга вопросов: благоустройства дворовых территорий, ремонта дорог, установки либо ремонта детских и спортивных площадок, создания или ремонта зон отдыха и иных социальных объектов, а также других направлений, волнующих жителей конкретного муниципалитета.