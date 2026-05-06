Сотрудники МЧС смыли масло с проезжей части в Новосибирске

В Новосибирске с проезжей части смыли масло, которое вытекло из грузового автомобиля с контейнером. Спасатели устранили последствия разлива жидкости на дорожном полотне. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе МЧС России по Новосибирской области.
Инцидент произошел на Мочищенском шоссе в Заельцовском районе города рядом с остановкой «Байкальская». Очевидцы рассказывали, что внутри грузовика разбилась тара, предположительно, с оливковым маслом.
