В башкирском селе Магинск открыли современную автозаправочную станцию

Современную автозаправочную станцию самообслуживания открыли в селе Магинск Караидельского района Республики Башкортостан, сообщили в местной администрации. Развитие придорожного сервиса в сельской местности отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Ранее в населенном пункте не было собственной заправки, и местным жителям приходилось преодолевать значительные расстояния до райцентра за топливом. Это создавало неудобства, особенно для пожилых людей и тех, кто ежедневно использует автомобиль в рабочих целях. Новый объект, созданный индивидуальным предпринимателем Алмазом Султановым, призван решить этот вопрос.
«Открытие новой АЗС — это не только развитие инфраструктуры села, но и ощутимый вклад в повышение качества жизни его жителей. Теперь заправиться в Магинске станет проще и быстрее, а современный сервис, несомненно, привлечет внимание как местных жителей, так и гостей района», — отметил Султанов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.