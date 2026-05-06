Композитор Пахмутова прошла вместе с губернатором по обновлённой набережной

По приезде в город-герой для участия в праздновании 81-й годовщины Победы, легендарный композитор и почётная гражданка Волгоградской области Александра Пахмутова, вместе с губернатором Андреем Бочаровым осмотрела обновлённую набережную Волгограда и обсудила планы дальнейшего благоустройства.
Александра Николаевна высоко оценила изменения, произошедшие в городе за последние годы. Глава региона, в свою очередь, рассказал ей о завершающем этапе работ, запланированном на 2026 год, и пригласил знаменитую землячку вернуться в 2027 году, чтобы лично оценить результат и поставить свой «знак качества».
В региональной администрации напомнили, что композитор является не просто почётной гостьей, а символом Волгограда. В регионе бережно хранят память об уроженке Сталинграда: её именем названы школа и сквер, учреждены премии и стипендии для творческой молодёжи, проводится ежегодный музыкальный фестиваль.
Напомним, что 6 мая 2026 года Анну Николаевну Пахмутову встретили на железнодорожном вокзале Волгограда, а ранее композитор поздравила жителей региона с Днём Сталинградской победы.