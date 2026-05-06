В Ростове за год остались нераскрытыми около десяти тысяч преступлений

— Уличной преступности стало меньше на 18%. Число преступлений в общественных местах сократилось на 27%, — приводит статистику прокурор. — Стало меньше грабежей, разбоев и случаев причинения тяжкого вреда здоровью. Считаю, что Ростов остается безопасным городом. Однако есть над чем работать. В прошлом году нераскрытыми остались около десяти тысяч преступлений. В основном это преступления против собственности.