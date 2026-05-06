В Ставрополе откроют новый корпус больницы скорой медпомощи

Строительство нового корпуса приемного отделения больницы скорой медицинской помощи завершается в Ставрополе. Здание возводят в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве Ставропольского края.
«Строительная готовность составляет более 85%, закуплено 100% материалов, поставлено — 90%. Возведение нового современного корпуса приемного отделения по современным стандартам — еще один шаг к повышению комфорта и качества оказания медицинской помощи», — отметил министр здравоохранения края Юрий Литвинов.
Подрядная организация продолжает строительство перехода, соединяющего новый корпус с основным зданием, и установку дверей, а также завершает монтаж систем вентиляции и кондиционирования. За счет средств краевого бюджета для учреждения уже приобрели более 120 единиц медицинского оборудования.
Напомним, в этом году на Ставрополье по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» также построят 14 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.