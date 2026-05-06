В Светлом будут судить предпринимателя по делу о хищении 617 тыс. рублей при ремонте дороги

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве при исполнении контракта.

В Светлом экс-директор предприятия окажется на скамье подсудимых. Он обвинен в мошенничестве при исполнении контракта на ремонт дороги — из бюджета похитил более 617 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, речь идет о руководителе фирмы под названием «Благоустройство территорий асфальтобетоном». В 2021 году он заключил муниципальный контракт на капремонт улицы Луговой во Взморье. Заказчику он подал фиктивные документы о покупке товаров и услуг у организаций-плательщиков НДС, которые фактически поставки не выполняли.

Дело в суде, там же — иск от прокурора о взыскании с мужчины причиненного ущерба.