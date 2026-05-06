В городском округе Воскресенск прошел Всероссийский субботник

Всероссийский субботник прошел в городском округе Воскресенск Московской области. Мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
К уборке присоединились более 1 500 жителей. Участники наводили порядок в парках и во дворах, выходя целыми семьями — вместе с детьми, соседями и коллегами. На субботник пришли жители центра, Новлянского микрорайона, Цемгиганта и Красного строителя.
Отдельное внимание уделили Докторовским прудам, шефство над территорией взяла компания «Уралхим». Подготовка началась заранее: за десять дней до акции там опилили аварийные деревья и подстригли кустарники, а в день субботника более 200 сотрудников предприятия вышли убирать береговую зону.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.