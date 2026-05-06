Липецкое «Инфинити групп» обустроит «Ворота в Раненбург» в Чаплыгине за 59 млн

Летом 2024 года Чаплыгин выиграл конкурс Минстроя РФ с проектом благоустройства улицы Московской и одноименного переулка. Ключевой элемент концепции — арка «Ворота в Раненбург», отсылающая к историческому названию города. Федеральный грант на реализацию задумки составлял 70,8 млн руб. В марте 2025 года подрядчиком первого этапа стало местное ООО «ПСК “Реновация”», с которым заключили контракт на 107,8 млн руб. 29 августа заказчик расторг его в одностороннем порядке из-за систематического несоблюдения условий выполнения работ. В ноябре суд оштрафовал компанию на 10 млн руб. за передачу взятки районному прокурору: предполагалось, что тот за вознаграждение проигнорирует допущенные нарушения. В отношении гендиректора Алексея Протасова возбуждены уголовные дела по факту приготовления к даче взятки в особо крупном размере (ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ) и мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В сентябре прошлого года комитет по управлению городским хозяйством администрации Чаплыгинского района объявил новый аукцион с начальной ценой 86,5 млн руб. Победителем стало рязанское ООО «Манго» Татьяны Трушиной, с которым и был подписан контракт.