Парад до Тамбова проведет

В Липецкой области также парад 9 Мая проводиться не будет. В городской администрации 5 мая на заседании антитеррористической комиссии было принято решение об усилении мер безопасности в этот день. Основные праздничные площадки будут работать в Парке Победы и Быхановом саду. В мэрии сообщали, что организаторы проинструктированы о действиях в случае чрезвычайных ситуаций, а информация об убежищах будет доступна ведущим. В предыдущие годы парад в Липецке не проводился.