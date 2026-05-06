В станице Вешенской Ростовской области перезахоронили останки советских воинов

Глава района выразил благодарность поисковикам и отметил важность сохранения памяти о героях для подрастающего поколения. Он также обратил внимание на результаты работы поисковиков на одной из площадок с реконструированным полем боя: на участке площадью 10 кв. метров нашли 505 винтовочных патронов, 23 гильзы от пистолета ТТ и 40 осколков артиллерийского снаряда. Эти находки наглядно показывают, насколько ожесточенными были бои.