В Новороссийске стартовала подготовка пляжных территорий к летнему сезону

Подготовка пляжных территорий к летнему сезону стартовала в Новороссийске в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации города.
«Наступает подготовительный период к летнему оздоровительному сезону. И мы активно включились в работу. В этом году запланировано открытие 30 пляжных территорий и зон рекреации, это на 2 территории больше, чем в прошлом году» — сообщила начальник управления курортов и туризма Новороссийска Григорьян Лариса.
К 1 июня в городе планируют открыть 8 пляжей общего пользования, 10 зон рекреации, а также ведомственные пляжи баз отдыха, детских здравниц, пансионатов и санаториев. Чтобы все территории были готовы к приему отдыхающих, параллельно проверяют наличие инвентаря и работу спасательных и медицинских постов.
Отдельное внимание уделяют доступности для маломобильных граждан: специалисты устанавливают пандусы, навесы, лежаки и малые архитектурные формы. Одновременно на всех пляжах дополнительно разместят санитайзеры и организуют дезинфекцию инвентаря после каждого посетителя.
Параллельно к 1 июня приведут в порядок пляжи «Дюрсо», «Суджукская коса», «Широкая балка» и «Дельфин». Там установят спасательные вышки, обновят пляжное оборудование и элементы инфраструктуры для маломобильных отдыхающих. При этом на двух пляжах уже созданы условия для купания организованных детских групп.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.