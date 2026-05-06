Светский календарь 7 мая разместил по соседству две даты, в которых земная связь и космические дали обрели общий язык. В этот день отмечается День радио — праздник тех, кто научил человечество говорить на расстоянии. И — Международный день планетариев, праздник тех, кто показывает нам звёзды, когда небо затянуто тучами. Один — про передачу сигнала, другой — про проекцию света. Но оба — про чудо: умение быть там, где тебя нет физически, и видеть то, до чего не долететь.