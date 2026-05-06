Что запрещено в Евсеев день, 7 мая 2026 года

Светский календарь 7 мая разместил по соседству две даты, в которых земная связь и космические дали обрели общий язык. В этот день отмечается День радио — праздник тех, кто научил человечество говорить на расстоянии. И — Международный день планетариев, праздник тех, кто показывает нам звёзды, когда небо затянуто тучами. Один — про передачу сигнала, другой — про проекцию света. Но оба — про чудо: умение быть там, где тебя нет физически, и видеть то, до чего не долететь.
Волна, изменившая мир.
7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете скромный профессор Александр Степанович Попов продемонстрировал собравшимся удивительный прибор. Он назывался «грозоотметчик» — устройство, реагирующее на атмосферные разряды. Но главное, что заметил Попов: прибор улавливал и искусственные электромагнитные колебания, производимые на расстоянии. Так был сделан первый шаг к эре беспроводной связи.
Впервые День радио отметили в СССР в 1925 году, к 30-летию изобретения. А в 1945-м, в год 50-летнего юбилея, правительство постановило сделать 7 мая ежегодным праздником работников всех отраслей связи.
Судьба радио в России драматична и величественна. Уже накануне революции страна располагала мощными станциями в Москве и Петербурге. В годы Великой Отечественной именно радио оставалось той ниточкой, что связывала миллионы людей с жизнью страны. Именно по радио 9 мая 1945 года советский народ услышал долгожданное: «Враг будет разбит, победа будет за нами!».
Звёзды под куполом.
7 мая 1925 года — ещё одна важная дата. Именно в этот день в Мюнхене, в стенах Немецкого музея, начал регулярную работу первый в мире планетарий. Установка нового оптико-механического проектора, разработанного инженерами Carl Zeiss, позволила зрителям впервые увидеть на куполе реалистичную картину звёздного неба. Вальтер Бауэрсфельд, создатель первого планетария, подарил человечеству возможность путешествовать по Вселенной, не покидая Земли.
Идея учреждения праздника родилась позже: в 1990 году в Италии по инициативе Ассоциации итальянских планетариев. Статус международного он приобрёл в 1994 году, а год спустя к празднованию присоединились Россия, Бельгия и другие страны.
Долгое время День планетариев отмечали во второе воскресенье марта, но с 2023—2025 годов было принято решение перенести его на фиксированную дату — 7 мая, в годовщину открытия первого мюнхенского планетария.
В России первый планетарий появился в 1929 году в Москве — СССР стала четвёртой страной в мире, обзаведшейся «звёздным домом». Позже советские инженеры разработали собственные упрощённые аппараты, которые устанавливали в Горьком, Саратове, Томске и других городах.
Подарок для Сталина.
Волгоградский планетарий стал третьим планетарием в Советской Союзе — первый был открыт в Москве, второй — в Киеве.
Он стал подарком тружеников Германской Демократической Республики советскому народу в преддверии 70-летия И. В. Сталина. Немецкие рабочие пожелали, чтобы звёздный дом был построен в городе мировой славы — Сталинграде. Здание находится в окончании улицы Мира, подобно храму, и, что символично, на улице, которую одной из первых восстановили после разрушительной Сталинградской битвы.
Полностью все строительные, отделочные работы, дорогостоящие материалы и самое лучшее на момент строительства оборудование было подарено трудящимися ГДР советскому народу и жителям Сталинграда.
19 сентября 1954 года состоялось торжественное открытие планетария. Авторы проекта — народный архитектор СССР В. Н. Симбирцев и архитектор М. А. Хомутов. Здание венчает последняя работа Веры Мухиной — скульптурная группа «Мир».
Эти два праздника на одной дате — два взгляда на невидимое. Радио сделало видимым (точнее, слышимым) то, что всегда было в воздухе — электромагнитные волны. Планетарий сделал видимым то, что всегда было на небе, но недоступно глазу из-за облаков и городской засветки.
Так что 7 мая — день, чтобы включить радиоприёмник и послушать, что передают на дальней волне. А вечером заглянуть в планетарий, сесть в кресло, запрокинуть голову — и увидеть, как над тобой загораются миллионы звёзд. Связь и космос. Эфир и бесконечность. Две одержимости человека, который отказывается признавать границы.
Персонаж дня: древнейший злаковый.
В церковном календаре это день памяти мученика Евсевия Никомидийского, святого, который жил в IV веке и, став свидетелем мученичества Георгия Победоносца, вдохновился его верой и принял христианство. Во времена гонений императора Диоклетиана он был схвачен и после жестоких пыток обезглавлен.
В народном календаре этот день получил название Евсеев день, Евсей — овсы отсей. Этот день наши предки считали важным хозяйственным рубежом. Крестьяне говорили: «Пришел Евсей — овсы сей», «Овес любит хоть в воду, да в пору». Считалось, что именно 7 мая — последний день, когда ещё можно сеять овёс, потому что после этого наступали двенадцать холодных дней с ночными заморозками. Поэтому сеяли в любую погоду, даже если она была неблагоприятной.
Овёс в этот день был главным «персонажем» дня. Наши предки верили, что овёс — одна из древнейших злаковых культур, появившихся до пшеницы. Его использовали не только для приготовления пищи, но и как сидерат — растение, улучшающее структуру почвы и обогащающее её азотом.
Главным делом дня был сев овса. Крестьяне знали: если упустить срок, можно остаться без урожая. Ориентирами для начала сева служили природные приметы: когда распускалась берёза, когда появлялись крылатые муравьи и когда с ивы летел пух — тогда начинали сеять поздний овёс.
Овёс сеяли в любую погоду, даже если шёл дождь. Но если день выдавался дождливым, на земле старались не работать — верили, что иначе вырастет много сорной травы.
И, конечно же, в этот день хозяйки обязательно пекли хлеб из овсяной муки, варили овсяную кашу, супы и сладкое овсяное печенье. Существовало важное правило: овсяные блины не ели в одиночестве — их полагалось делить с соседями и случайными прохожими, особенно с нуждающимися.
Сила воды: три глотка для настроения.
От продуктов из пшеницы и ржи в этот день старались отказаться — по поверьям, они могли вызвать расстройство пищеварения и навлечь беду.
Девушки в этот день гадали на овсяных зёрнах. Зерно брали левой рукой, загадывали желание и сыпали на стол. Чётное количество предвещало исполнение желания, нечётное — нет.
Также в народе верили, что в начале мая на людей нападает «маета» — тоска, уныние, беспричинная тревога. Чтобы избавиться от неё, утром до восхода солнца умывались святой водой или водой из родника и читали молитвы.
Также в этот день было принято умываться тремя глотками святой воды, чтобы обеспечить себе хорошее настроение и энергию на весь день.
Святая вода в этот день считалась особенно сильной. Ею не только умывались, но и окропляли дом, защищая его от негатива.
В этот день старались не пускать в дом незваных гостей — верили, что они могут забрать с собой мир, счастье и достаток. Если же кто-то нежеланный всё же входил, после его ухода проводили очищение дома: окропляли порог святой водой и мыли его.
Несмотря на важность полевых работ, день считался не только рабочим, но и праздничным. Люди выходили на улицу, играли на музыкальных инструментах, водили хороводы, пели песни, устраивали мини-концерты.
Запреты Евсеева дня: не поддаваться унынию.
Чего категорически нельзя было делать 7 мая?
Играть свадьбы и венчаться — главный запрет дня. Считалось, что начатое в мае дело будет сложным, а рождённые в этом месяце будут «маяться».
Принимать важные решения — они могут оказаться неудачными.
Работать на земле в дождливый день — иначе вырастет много сорняков.
Печь хлеб из пшеничной и ржаной муки — по поверью, это могло вызвать проблемы с пищеварением и навлечь беду.
Пускать в дом незваных гостей — они могут забрать счастье и достаток.
Стричь волосы и ногти — чтобы не «укоротить» судьбу.
Рассказывать сны, увиденные в ночь на 7 мая — это могло стать причиной проблем со здоровьем.
Давать деньги в долг — чтобы самому не пришлось занимать.
Поддаваться унынию и грусти — это привлекало «маету».
Одним словом, 7 мая — это день завершения посевной и почитания овса как важнейшей кормовой культуры.
Центральное место занимает культ святого Евсевия как покровителя земледельцев. Интересно переплетение христианской памяти о святых с древнейшими, дохристианскими верованиями в магическую силу зерна, воды и обрядовых действий. «Овсяный стол» с обязательным угощением соседей — яркий пример общинной солидарности и веры в то, что щедрость привлекает достаток.
Умывание святой водой и молитвы об избавлении от «маеты» отражают стремление человека очиститься духовно и физически перед началом новых трудов. Многочисленные запреты (на свадьбы, на важные решения, на стрижку, на незваных гостей) направлены на сохранение личной удачи, здоровья и семейного благополучия в этот «пограничный» день.
Как прожить 7 мая: каша на завтрак, хлопья в смузи.
Как современному человеку применить традиции этого дня и с пользой адаптировать их к современной жизни? Вот несколько простых идей:
1. Съешьте что-нибудь овсяное. Приготовьте овсяную кашу на завтрак, испеките овсяное печенье или просто добавьте овсяные хлопья в смузи. По древнему поверью, это привлекает достаток и здоровье.
2. Поделитесь с ближним. Следуя традиции, угостите коллег овсяным печеньем или помогите тому, кто нуждается. Доброе дело в этот день возвращается сторицей.
3. Умойтесь водой с доброй мыслью. Утром, умываясь, представьте, как вода смывает с вас тревоги и усталость, дарит энергию на весь день.
4. Не принимайте важных решений. Постарайтесь сегодня не подписывать серьёзные договоры и не начинать новых проектов. Отложите важные дела на другой день.
5. Не стригитесь. Отложите поход к парикмахеру — по примете, это может «укоротить» судьбу.
6. Не пускайте в дом незваных гостей (если есть выбор). Если к вам пришли непрошеные визитёры, постарайтесь не впускать их надолго. После ухода можно символически окропить порог святой водой.
7. Проведите время на природе. Выйдите в парк, полюбуйтесь цветущей берёзой, послушайте пение птиц. Это лучшее лекарство от городской суеты и «маеты».
8. Не давайте в долг. Если просят денег взаймы, вежливо откажитесь или предложите помощь другим способом.
9. Понаблюдайте за погодой. Выгляните в окно: какая вечерняя заря? Есть ли комары? Как ведут себя птицы? Сравните с народными приметами — это развивает наблюдательность и чувство связи с природными ритмами.
10. Загадайте желание на овсяных хлопьях. Возьмите горсть овсяных хлопьев, загадайте желание и пересчитайте. Чётное число — к исполнению.
Приметы дня на 7 мая:
Золотисто-жёлтая вечерняя заря — дождя не будет, погода улучшится.
Низкие облака с чёткими очертаниями — к сильной грозе.
Много комаров — к богатому урожаю овса.
Берёза распустилась — пора сеять овёс.
Птицы вьют гнёзда с северной стороны деревьев — к жаркому лету.
Весь день стоит тёплая погода — лето наступит рано.
Дождь — сена будет много.
Птицы строят гнёзда на сосне — к хорошему урожаю зерновых.
Ясный день — к хорошему урожаю зерновых.
С Евсеева дня бывает ещё двенадцать морозов — ночные заморозки могут погубить посевы.