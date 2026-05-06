В Подмосковье в городском округе Пушкинский прошел патриотический забег

Патриотический забег прошел в городском округе Пушкинский Московской области. Мероприятие организовали в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона.
В забеге приняли участие более 200 человек, они преодолели дистанцию в 1945 м. На старт вышли жители Красноармейска, а также гости из Ивантеевки, Пушкина и ближайших населенных пунктов. Дистанцию первыми открыли заместитель главы округа Елена Панькив, депутат Дмитрий Кульков, представители администрации Денис Шибаев и Михаил Стокоз, а также воспитанник детской спортивной школы Красноармейска, вратарь футбольной команды Сафо Расулов.
Забег объединил и многие семьи: среди первых финишировала Анна Чиган, которая бежала вместе с сыном-подростком Георгием. На финише участников встречали наградами, а также горячим чаем, конфетами и печеньем.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.