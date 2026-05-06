Минлесхоз: на землях лесного фонда Нижегородской области в текущем сезоне пожаров не зафиксировано

Пожаров на землях лесного фонда в текущем пожароопасном сезоне в настоящее время не зафиксировано, сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области.
Однако, по данным оперативного мониторинга, одно возгорание было зарегистрировано на территории городских лесов Дзержинска (на площади 0,03 га).
«Текущая ситуация находится под контролем, система мониторинга лесных массивов Нижегородской области функционирует в штатном режиме. Ведомство продолжает обеспечивать непрерывное наблюдение за пожарной обстановкой на землях лесного фонда с применением наземных, авиационных и дистанционных методов контроля», — рассказали в министерстве.
Напомним, о фактах возгорания в лесу и на прилегающих территориях, а также об иных нарушениях в лесах можно сообщить по телефонам прямой линии лесной охраны: 8 (800) 100−94−00 и региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8 (831) 430−01−23.
Ранее ИА «Время Н» сообщало, что в лесах Нижегородской области установился III класс пожароопасности.