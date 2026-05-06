Более 47 миллионов рублей чаевых оставили нижегородцы с начала года

Более 47 миллионов рублей чаевых оставили в заведениях жители и гости Нижегородской области с начала 2026 года. Причём средний чек «на чай» заметно вырос: если год назад он составлял 315 рублей, то теперь — уже 336, сообщают аналитики «Нетмонет».
Наряду с ростом сумм в регионе появился и новый способ выделиться — рейтинг щедрых гостей. В нём учитывается общий объём оставленных чаевых, а лидеры получают статус «Легенд» в любимых заведениях. Такие списки формируются отдельно для каждого города и ресторана.
Самым щедрым городом области стал Арзамас: здесь в среднем оставляют по 567 рублей. В Нижнем Новгороде показатель скромнее — около 302 рублей, но именно на столицу региона приходится крупнейшая доля — более 15 миллионов рублей.
Интересно, что чаще всего крупные чаевые оставляют в гастробарах — разовые суммы достигают 41,8 тысячи рублей. Следом идут стейк-хаусы и пиццерии.
По итогам прошлого года общая сумма чаевых в регионе превысила 192 миллиона рублей. Эксперты отмечают: такие цифры говорят не только о щедрости гостей, но и о доверии к сервису и качеству обслуживания.