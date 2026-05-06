Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 47 миллионов рублей чаевых оставили нижегородцы с начала года

Нижний Новгород вошёл в рейтинг щедрых гостей.

Источник: Комсомольская правда

Более 47 миллионов рублей чаевых оставили в заведениях жители и гости Нижегородской области с начала 2026 года. Причём средний чек «на чай» заметно вырос: если год назад он составлял 315 рублей, то теперь — уже 336, сообщают аналитики «Нетмонет».

Наряду с ростом сумм в регионе появился и новый способ выделиться — рейтинг щедрых гостей. В нём учитывается общий объём оставленных чаевых, а лидеры получают статус «Легенд» в любимых заведениях. Такие списки формируются отдельно для каждого города и ресторана.

Самым щедрым городом области стал Арзамас: здесь в среднем оставляют по 567 рублей. В Нижнем Новгороде показатель скромнее — около 302 рублей, но именно на столицу региона приходится крупнейшая доля — более 15 миллионов рублей.

Интересно, что чаще всего крупные чаевые оставляют в гастробарах — разовые суммы достигают 41,8 тысячи рублей. Следом идут стейк-хаусы и пиццерии.

По итогам прошлого года общая сумма чаевых в регионе превысила 192 миллиона рублей. Эксперты отмечают: такие цифры говорят не только о щедрости гостей, но и о доверии к сервису и качеству обслуживания.