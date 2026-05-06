Калининград получит 1,5 млрд рублей на реконструкцию моста через Преголю

Калининград получит из федерального центра 1,5 млрд рублей на реконструкцию моста через Преголю. О решении объявил на заседании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
«Направим около полутора миллиардов рублей на опережающее софинансирование и реконструкцию автомобильного моста через реку Преголя и подходов к нему», — сказал глава кабмина.
Новый автодорожный мостовой переход в Калининграде пересечет реку Преголю, соединив правый берег (ул. Генерала Буткова) и левый берег (ул. Железнодорожная). Это первый в России автодорожный разводной мост, в котором подъемные механизмы находятся внутри железобетонных башен.
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.