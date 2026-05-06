В Калининграде нашли проектировщика для ремонта здания областной психиатрической больницы

Работы выполнит ООО «Калининградпромстройпроект» за 1 млн рублей.

В Калининграде нашли проектировщика для ремонта здания областной психиатрической больницы. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявки на участие в торгах подали шесть компаний. Победителем признали ООО «Калининградпромстройпроект». Организация снизила начальную стоимость на 268,5 тысячи рублей — до одного миллиона рублей.

Психиатрическая больница располагается на улице Невского, 78А. Проект заказывал региональный Фонд капремонта. Организация планирует привести в порядок фасад и отмостку здания. Специалисты заменят окна и двери, а также установят новые камеры видеонаблюдения. Разработать проект нужно в течение 135 дней с даты заключения контракта.

ООО «Калининградпромстройпроект» зарегистрировано в Калининграде. Директором компании является Антон Куликов. Организация занимается созданием архитектурных объектов.

Трёхэтажное здание психиатрической больницы на улице Невского построили в 1963 году. Его общая площадь — более четырёх тысяч квадратных метров.

