Прогулка лосихи с новорожденным лосенком попала в объектив фотоловушки в Керженском заповеднике. Видеороликом поделились в соцсетях.
Кадры были сделаны 2 мая 2025 года. При этом год назад, 17 апреля 2026 года, фотоловушка уже ловила эту же пару, правда сам детеныш был гораздо меньше.
«Эта семья сохатых успешно пережила непростую многоснежную зиму и весеннее половодье», — подчеркнули специалисты заповедника.
