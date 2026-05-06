Нижегородские полицейские будут использовать беспилотники

На вооружении у нас различные типы беспилотных летательных аппаратов для выполнения задач в тех или иных условиях, в том числе погодных. Они могут работать на удалении до трёх километров от оператора, подниматься на высоту до километра. Оснащены видеокамерами, приборами ночного видения, тепловизионными комплексами. Также на квадрокоптер может устанавливаться громкоговоритель, что особенно важно при поиске людей.