Нижегородские полицейские будут использовать беспилотники

Нижегородским полицейским пришла на помощь новая техника. Точнее, прилетела. У стражей порядка теперь есть беспилотные авиационные комплексы. С ними можно быстрее искать нарушителей и не только.
О том, что могут эти аппараты, как их используют, мы расспросили начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации ГУ МВД России по Нижегородской области Илью Слабинского.
— Илья Сергеевич, что «умеют» аппараты, которые получило новое полицейское подразделение, и кто с ними работает?
— В отделении служат сотрудники полиции, прошедшие специализированную подготовку.
На вооружении у нас различные типы беспилотных летательных аппаратов для выполнения задач в тех или иных условиях, в том числе погодных. Они могут работать на удалении до трёх километров от оператора, подниматься на высоту до километра. Оснащены видеокамерами, приборами ночного видения, тепловизионными комплексами. Также на квадрокоптер может устанавливаться громкоговоритель, что особенно важно при поиске людей.
— Тех, кто заблудился?
— Да. Это одно из основных направлений использования беспилотных аппаратов. Например, этой зимой в Вадском округе мужчина уехал кататься на снегоходе и пропал. Было 23 градуса мороза. Нашли его на второй день именно с помощью квадрокоптера.
В Тонкинском округе нашли грибника. Пожилой мужчина блуждал несколько дней, был измождён. Его спасли.
В округе Бор обнаружили заблудившихся мужчину с маленьким сыном. Им пришлось провести в лесу целую ночь, причём телефон мужчина оставил в машине. Но благодаря нашей технике и специалистам история закончилась благополучно.
— В чём ещё могут помочь беспилотники?
— Квадрокоптеры применяются при обеспечении общественного порядка — сверху можно увидеть больше.
Беспилотники используются для выявления незаконной вырубки леса, наркопреступлений. Также с их помощью уже не раз пресекался незаконный вылов рыбы. Возбуждены уголовные дела.
Воздушные аппараты применяют и для пресечения нарушений в сфере миграционного законодательства. По результатам мероприятий составлены десятки протоколов. Судами приняты решения о выдворении нарушителей.
В целом беспилотники очень востребованы. Мы почти каждый день получаем заявки от различных служб.
— Но беспилотники в воздухе могут вызвать неоднозначную реакцию жителей. Мало ли что подумают…
— Именно поэтому мы пока не используем их для контроля за движением транспорта. В перспективе с помощью квадрокоптеров будем и нарушения правил дорожного движения выявлять.
Подчеркну, что каждый случай применения беспилотных аппаратов согласовывается. Обозначается зона применения. Подаём уведомление в Единую систему организации воздушного движения, получаем разрешение.
Ни одного воздушного происшествия у нас не зафиксировано.
— Как планируете развивать новое подразделение?
— Ожидаем поступления робототехнических комплексов. Их можно использовать при выполнении широкого круга других важных задач. А значит, возможностей у полиции станет ещё больше.
