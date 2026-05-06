В Шебекине Белгородской области прошла Спартакиада пенсионеров

В соревнованиях приняли участие 36 человек.

Источник: Национальные проекты России

Спартакиада пенсионеров прошла на базе спортивного комплекса «Юность» в городе Шебекино Белгородской области. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Шебекинского городского округа.

В соревнованиях приняли участие 36 пенсионеров. Они состязались в легкоатлетических забегах, настольном теннисе и дартсе, а также прошли комбинированную эстафету, где понадобились ловкость, скорость и командная слаженность.

По итогам спартакиады победителей и призеров наградили грамотами и памятными призами. При этом организаторы отмечают, что главным итогом стала дружеская атмосфера, здоровое соперничество и взаимная поддержка.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.