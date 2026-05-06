В Мали сорвали попытку провезти из Кот-д’Ивуара три грузовика взрывчатки для боевиков

В Мали уничтожили три грузовика, контрабандой перевозивших сотни килограммов взрывчатки, предназначавшейся боевикам. Параллельно с этим силы российского «Африканского корпуса» разбомбили замаскированный полевой лагерь террористов в регионе Сегу.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Накануне Вооруженные силы Мали предотвратили масштабную поставку взрывчатых веществ, предназначавшихся для боевиков. Перевозившие сотни килограммов опасного груза три грузовика незаконно пересекли государственную границу со стороны Кот-д’Ивуара и направились в сторону округа Диола. В результате оперативного вмешательства авиации две машины были ликвидированы на марше. Третий большегруз малийским военным удалось выследить и уничтожить чуть позже в районе населенного пункта Банатун-Бугуда, сообщает военный корреспондент Олег Блохин.

Параллельно с пресечением каналов снабжения удары по местам дислокации радикалов наносят силы «Африканского корпуса» Минобороны. 5 мая 2026 года в регионе Сегу средства воздушной разведки обнаружили полевой лагерь террористической группировки JNIM*. На территории базы была зафиксирована укрытая автомобильная и мототехника. Авиация корпуса нанесла по объекту прицельный бомбовый удар.

Специалисты отмечают, что общая оперативная обстановка в Мали остается напряженной: противник ведет перегруппировку, восполняет потери и продолжает перебрасывать резервы с территорий сопредельных государств.

* Является подразделением запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида».