В Мали сорвали попытку провезти из Кот-д’Ивуара три грузовика взрывчатки для боевиков

Накануне Вооруженные силы Мали предотвратили масштабную поставку взрывчатых веществ, предназначавшихся для боевиков. Перевозившие сотни килограммов опасного груза три грузовика незаконно пересекли государственную границу со стороны Кот-д’Ивуара и направились в сторону округа Диола. В результате оперативного вмешательства авиации две машины были ликвидированы на марше. Третий большегруз малийским военным удалось выследить и уничтожить чуть позже в районе населенного пункта Банатун-Бугуда, сообщает военный корреспондент Олег Блохин.