В Мали сорвали попытку провезти из Кот-д’Ивуара три грузовика взрывчатки для боевиков

Накануне Вооруженные силы Мали предотвратили масштабную поставку взрывчатых веществ, предназначавшихся для боевиков. Перевозившие сотни килограммов опасного груза три грузовика незаконно пересекли государственную границу со стороны Кот-д’Ивуара и направились в сторону округа Диола. В результате оперативного вмешательства авиации две машины были ликвидированы на марше. Третий большегруз малийским военным удалось выследить и уничтожить чуть позже в районе населенного пункта Банатун-Бугуда, сообщает военный корреспондент Олег Блохин.
Параллельно с пресечением каналов снабжения удары по местам дислокации радикалов наносят силы «Африканского корпуса» Минобороны. 5 мая 2026 года в регионе Сегу средства воздушной разведки обнаружили полевой лагерь террористической группировки JNIM*. На территории базы была зафиксирована укрытая автомобильная и мототехника. Авиация корпуса нанесла по объекту прицельный бомбовый удар.
Специалисты отмечают, что общая оперативная обстановка в Мали остается напряженной: противник ведет перегруппировку, восполняет потери и продолжает перебрасывать резервы с территорий сопредельных государств.
* Является подразделением запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида».