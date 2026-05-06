Тхэквондисты из Волгоградской области взяли 5 наград на Чемпионате России

Спортсмены из Волгоградской области взяли 5 наград на Чемпионате и первенстве России по тхэквондо ГТФ в Казани. Мероприятие прошло при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в комитете физической культуры и спорта региона.
Соревнования собрали более 2800 участников из 66 регионов страны. Поединки проходили на 10 площадках, а в отдельных категориях за медали боролись до 80 спортсменов. Чтобы выйти в финал, некоторым приходилось проводить до шести отборочных боев.
Волгоградскую область представляли 15 бойцов: двое из них получили путевки в основной состав сборной России, а всего команда завоевала 5 медалей — 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.