Самарцы с детьми могут получить выплаты к 1 июня

Ко Дню защиты детей некоторые жители Самарской области могут получить денежные выплаты. Кому они положены, каков их размер, напомнили в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.
Выплату к 1 июня могут получить одинокие мамы с двумя и более детьми, отцы с тремя и более детьми, семьи, где воспитываются четверо детей и больше. Доход и наличие имущества у получателей при этом значения не имеют.
Размер выплаты ко Дню защиты детей составляет 1500 рублей. Оформлять ее можно каждый год.
Напомним, что с 1 июня семьи с двумя и более детьми также смогут вернуть часть оплаченного подоходного налога.