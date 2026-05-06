Перед судом предстанет администратор базы отдыха из-за гибели ребенка

Напомним, что в июле 2025 года 14-летний подросток катался с друзьями на катамаране на базе отдыха «Янтарь». При этом юноши были без спасательных жилетов. Один из подростков решил спрыгнуть в воду, чтобы самостоятельно доплыть до берега, но затем пропал. Накануне спасатели и водолазы МЧС России выезжали на место и искали пропавшего мальчика, однако поиски успехом не увенчались. 27 июля специалисты вновь выехали на место происшествия и обнаружили тело погибшего.