Перед судом предстанет администратор базы отдыха из-за гибели ребенка

В Дальнеконстантиновском округе будут судить администратора базы отдыха, где в 2025 году во время катания на катамаране утонул подросток. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.
По версии следствия, обвиняемый, являясь администратором базы отдыха, разрешил четырем несовершеннолетним покататься на катамаране без спасательных жилетов, а перед этим не провел им инструктаж по правилам поведения на воде. В результате ненадлежащего оказания услуги один из детей утонул.
Уголовное дело направлено в Дальнеконстантиновский районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что в июле 2025 года 14-летний подросток катался с друзьями на катамаране на базе отдыха «Янтарь». При этом юноши были без спасательных жилетов. Один из подростков решил спрыгнуть в воду, чтобы самостоятельно доплыть до берега, но затем пропал. Накануне спасатели и водолазы МЧС России выезжали на место и искали пропавшего мальчика, однако поиски успехом не увенчались. 27 июля специалисты вновь выехали на место происшествия и обнаружили тело погибшего.
Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.