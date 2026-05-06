Светофор в пакете и горячий асфальт в луже: калининградцы заметили на дорогах очередные «чудеса»

Калининградцы заметили, что на улице Уральской асфальт укладывали во время дождя. По словам очевидцев, горячую смесь клали прямо в лужу, вода вытекала из-под свежего покрытия. Автомобилисты сомневаются, что такой ремонт окажется долговечным. Улица Уральская и раньше вызывала жалобы у водителей: на ней регулярно появляются ямы.