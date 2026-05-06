В поселке Щебенозаводском на Кубани открыли новый медпункт

Медпункт будет обслуживать 420 жителей поселка, в том числе более 70 детей. Для этого здание привели в соответствие с санитарными нормами и оснастили необходимым оборудованием, чтобы на месте можно было получить плановую и экстренную помощь, пройти профилактический осмотр, диспансеризацию и вакцинацию. Уже в первые дни после открытия в фельдшерско-акушерский пункт обратились пять человек.