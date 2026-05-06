В поселке Щебенозаводском на Кубани открыли новый медпункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в поселке Щебенозаводском в Краснодарском крае. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Медпункт будет обслуживать 420 жителей поселка, в том числе более 70 детей. Для этого здание привели в соответствие с санитарными нормами и оснастили необходимым оборудованием, чтобы на месте можно было получить плановую и экстренную помощь, пройти профилактический осмотр, диспансеризацию и вакцинацию. Уже в первые дни после открытия в фельдшерско-акушерский пункт обратились пять человек.
"Наша главная задача — создавать достойные условия для оказания качественной медицинской помощи даже в самых отдаленных и труднодоступных территориях края. Чтобы добиваться высоких результатов в этом направлении, возводим в районах фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории, — отметила первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.
В 2026 году на Кубани планируется ввести в эксплуатацию четыре врачебные амбулатории. По итогам 2025-го в регионе построили 14 фельдшерско-акушерских пунктов, их открытие должно состояться в текущем году.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.