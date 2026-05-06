Экологи заявили о нарушениях при строительстве воронежского завода «Цитрон» за 4 млрд

В феврале этого года «Ъ-Черноземье» писал, что запуск первой линии завода лимонной кислоты ООО «Цитрон» перенесли на конец второго квартала 2026 года. До этого планировалось, что предприятие заработает уже в первом квартале. Итоговый объем инвестиций в проект составил 4 млрд руб. Изначально называлась сумма в 3,5 млрд, 90% которой составляли средства Фонда развития промышленности РФ и кредитные ресурсы банка ВТБ по льготной ставке. Сумма была увеличена за счет средств инвесторов.