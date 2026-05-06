Карантин по опасной болезни животных сняли в двух районах Ростовской области

В Семикаракорском и Багаевском районах Дона сняли карантин по болезни животных.

Источник: Комсомольская правда

В населенных пунктах Семикаракорского и Багаевского районов Ростовской области сняли карантин «по особо опасной болезни животных». Об этом говорится в майском распоряжении губернатора, опубликованном на портале правовой информации.

Какая именно инфекция была зафиксирована, не уточняется. Карантин действовал:

— на территории домовладения в хуторе Сусат, непосредственно в населенном пункте, а также в хуторах Костылевке и Новоромановском Сусатского сельского поселения Семикаракорского района;

— на территории, прилегающей к угрожаемой зоне, включая хутор Слободской, город Семикаракорск, хутора Калинин, Сараи, Ажинов, Карповка и поселок Привольный Ажиновского сельского поселения Багаевского района.

Напомним, особые санитарные меры ввели в марте 2026 года. Для каждой зоны действовали ограничения. Например, в районе очага заболевания было запрещено лечить больных восприимчивых животных, вывозить скот и сельхозпродукты. В угрожаемой зоне сохранялись ограничения на перемещение скота и проведение массовых мероприятий с животными.

