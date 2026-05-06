Народные приметы на 7 мая: сегодня нельзя грустить

Дождливый день сегодня обещает урожайный год.

Источник: Хабаровский край сегодня

По народному календарю сегодня Евсеев день, Евсей — овсы отсей, Овсяник. К этому дню начинали сеять овёс — одну из важнейших зерновых культур. Начало работ сопровождали особым обрядом. Ранним утром хозяин дома брал специально подготовленные семена овса, часть которых была освящена в церкви, и отправлялся на поле. После молитвы святому Евсею и своим предкам с просьбой о благословении на труд и хороший урожай, бросали первую горсть зерна непременно на восток — навстречу восходящему солнцу, что символизировало благословение светила на рост и созревание посевов. Во время сева было принято соблюдать тишину или негромко напевать особые обрядовые песни. После окончания работы оставляли на поле угощение — кусочки хлеба, яйца или специально испеченные фигурки из теста. После окончания работ все собирались для совместной трапезы в поле или устраивали общий стол в деревне. Главным блюдом была каша из прошлогоднего овса, которую варили в большом котле и щедро заправляли маслом. Каждый должен был съесть хотя бы немного этой каши, чтобы обеспечить себе здоровье и силу на весь сельскохозяйственный сезон.

Сегодня нельзя поддаваться унынию и «маяте», иначе тоска может привести к семейным ссорам и проблемам в делах. Нельзя злиться и сплетничать. Не стоит дарить полотенца, и любые изделия из ткани, чтобы не навлечь на себя финансовые проблемы. Не стоит собирать лекарственные травы, пользы для здоровья они не принесут.

Сегодня можно работать в огороде, особенно удачной будет посадка корнеплодов. По поверьям, посаженные на Евсея овощи будут хорошо расти.

Народные приметы на 7 мая:

— стоит ясная погода — урожай овса будет богатым;

— идет теплый дождь — год будет урожайным для всех культур;

— сильный ветер — к сырому лету с обильными дождями;

— обильная роса утром — лето будет теплым и благоприятным для созревания всех сельскохозяйственных культур;

— появились комары и мошки — к теплому лету и хорошему урожаю ягод и фруктов.

Источник: astromeridian.ru.