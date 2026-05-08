Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергия Юга: активный отдых и приключения

Юг — это не только тепло и ласковое море. Это еще и место, где хочется двигаться, покорять, разгонять кровь. Горы зовут в поход, ветер наполняет паруса, а горные реки бросают вызов. Собрали самые яркие активности, которые зарядят энергией по полной.

Оксана Артемова
Автор Новости Mail

Краснодарский край

Источник: VK Места

Здесь можно нырять с маской в Черном море, а через пару часов уже мерзнуть на ветру у водопадов.

  • Горные походы: Красная Поляна, Фишт, Ачишхо, Аибга.
  • Рафтинг и каякинг: Мзымта, Белая, Шахе.
  • Конные маршруты: Абрау-Дюрсо, станица Шапсугская.
  • Дайвинг и снорклинг: Черное море, мыс Тузла, скала Парус.
  • Высокогорный семейный парк развлечений «Йети Парк» на «Розе Хутор».
  • Аттракцион «Родельбан» — это управляемые горные сани.
  • Парк альпак «Пача Мама» — самая большая ферма альпак в России.

Увидеть главные достопримечательности Красной Поляны вам поможет маршрут «Отдых в горах с детьми», разработанный проектом «VK Места».

Ростовская область

Источник: VK Места

Донская земля — это не только степи до горизонта. Это реки, по которым плавали казачьи струги, и туристические тропы к развалинам Танаиса.

  • Водные прогулки: сплав по Северскому Донцу, прогулка на катере по Дону в Ростове.
  • Веломаршруты: по степи, к археологическим памятникам Танаиса.
  • Конные прогулки: казачьи хутора, этнопарки.
  • Экскурсии к диким тюльпанам (апрель-май).
  • Территория Дончаков «Гелиос» — конный клуб, разводящий уникальную породу ростовских лошадей.

Для автопутешественников проект «VK Места» разработал специальный экскурсионный маршрут под названием «По дороге на Юг».

Республика Адыгея

Источник: VK Места

Адыгея — настоящий рай для активного туризма. Горная часть региона включена в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

  • Первая канатная дорога Адыгеи. Из конечного пункта — горы Уна-Коз — можно отправиться осматривать пещеры Желаний, Даховскую и Пыльную, скалу Чертов палец и стоянку древнего человека.
  • Рафтинг. Один из самых популярных маршрутов — сплав по реке Белая.
  • Экстрим-парк «Мишоко»: здесь вас ждут экстремальные маршруты над ущельями, за водопадами, вдоль отвесной скалы, а также прогулка по ущелью.
  • Экоферма альпак NeLama. Здесь можно пообщаться не только с альпаками, но и с другими животными.
  • Спелеотуризм в Большой Азишской пещере, пещере Нежной, гротах в ущелье Мишоко.
  • Альпинизм и скалолазание: гора Фишт, плато Лаго-Наки, Догуако.
  • Треккинг: хаджохская теснина, водопады ручья Руфабго, плато Лаго-Наки.
  • Конные прогулки: окрестности Майкопа, горные районы.
  • Джипинг: ущелья рек Цице и Сахрай, водопады Руфабго.

Попробовать все эти активности быстро и комфортно вам поможет маршрут «Интересные выходные в Адыгее», подготовленный проектом «VK Места».

Астраханская область

Источник: VK Места

Это рай для рыбака, охотника и просто для тех, кто хочет уплыть подальше от цивилизации.

  • Круиз по астраханским достопримечательностям на катере.
  • Рыбалка: в дельте Волги можно поймать сома, сазана, щуку, окуня.
  • Охота на утку, гуся, кабана в осенне-зимний сезон.
  • Лодочные экскурсии по дельте: насладиться пейзажами можно и на катерах, каяках, сапах.
  • Экскурсии к уникальным лотосовым полям (июль-август).

Волгоградская область

Источник: VK Места

Волгоградская область — это бескрайние просторы, где можно уйти в сплав по Хопру, забраться на меловые скалы Столбичи или увидеть розовые закаты над соленым озером Эльтон.

  • Прогулки на теплоходе по Волге.
  • Катание на сапах по Волго-Ахтубинской пойме.
  • Походы по Ергенинской возвышенности, к Лысой горе и Горной Поляне.
  • Байдарочные сплавы по Дону, Хопру и Медведице с ночевками на песчаных пляжах.
  • Велопрогулки по природным паркам и пойме.
  • Экскурсии к Лотосному озеру пешком или на велосипедах.
  • Волгоградский планетарий — крупнейший планетарий в Нижнем Поволжье.

Для автопутешественников проект «VK Места» разработал два маршрута: автокруиз «Серферы волжских степей» и сухопутный «Дорогами легендарной земли».

Республика Калмыкия

Источник: Эрик Романенко/ТАСС

Весной здесь цветут тюльпаны, летом бегают сайгаки, а осенью в степи так пусто, что слышно, как дышит земля. Садитесь на коня или верблюда, ночуйте в кибитке и пробуйте калмыцкий чай с солью и жиром — это вкус кочевой свободы.

  • Рыбалка на озере Голый Лиман.
  • Фестиваль тюльпанов в апреле: экскурсии в степь, йога на закате, фототуры.
  • Наблюдение за сайгаками: уникальная популяция в заповеднике «Черные земли».
  • Конные прогулки и верблюжьи туры: кочевые маршруты по степи.
  • Этнотуризм: ночевки в кибитках, калмыцкая кухня и обряды.

Республика Крым и Севастополь

Источник: VK Места

Крым — это уникальное сочетание гор и моря, пещерных городов и живописных троп.

  • Горные походы: Большая Севастопольская тропа, Ай-Петри, Демерджи, Чатыр-Даг.
  • Каньонинг: Большой каньон Крыма, ущелье Узунджа, Чернореченский каньон.
  • Спелеология: пещеры Мраморная, Красная, Эмине-Баир-Хосар.
  • Морские прогулки: мыс Фиолент, Ласточкино гнездо, Карадаг, Балаклавская бухта, Херсонес.
  • Дайвинг: Балаклава, мыс Тарханкут, гроты Фиолента.
  • Треккинг: экотропы, гора Гасфорта, Кая-Баш.
  • Сапсерфинг и каякинг: бухты Севастополя, Судак, Коктебель.

Юг России удобно делить на два больших крыла — морское (юго-западное) и степное (северо-восточное). На каждый регион закладывайте минимум 3−4 дня, а на полноценное знакомство с одним направлением — от 7 до 10 дней.

Не забывайте чередовать активные дни с отдыхом, чтобы не выбиться из сил.

Тогда ЮФО запомнится не усталостью, а степным ветром, вкусом холодной воды из горной реки и запахом чабреца на ночной стоянке.