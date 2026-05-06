В Калининграде после ремонта открыли здание школы № 4

Специалисты привели в порядок фасад, кровлю, системы водоснабжения и отопления, а также помещения.

Здание школы № 4 открыли после ремонта в Калининграде, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Работы провели при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».

Учреждение общей площадью более 5 тыс. кв. м полностью обновилось. Специалисты капитально отремонтировали фасад, кровлю, системы водоснабжения и отопления, а также помещения.

Теперь в школе есть светлые и просторные классы с интерактивным оборудованием, современная лаборатория для естественно научных экспериментов, обновленные спортивный и актовый залы, центр детских инициатив.

Помимо обновления помещений, закуплены новые учебные пособия, благоустроена прилегающая территория и усилена антитеррористическая безопасность. В дополнение к этому у школы отремонтировали спортивную площадку.

«Сегодня мы открываем после комплексного капитального ремонта одну из первых школ нашего региона. Символично, что в этом году она, как и Калининградская область, отмечает знаменательную дату — 80‑летие со дня основания. Время идет, меняются требования к образованию, и мы понимаем: школа должна не только сохранить свою душу, но и соответствовать современным стандартам», — подчеркнул губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

По его словам, в этом году начнется капитальный ремонт еще в пяти школах региона. Также проведут ремонтные работы в 54 образовательных организациях.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

