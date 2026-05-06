В селе Глафировка на Кубани газифицировали амбулаторию

Амбулаторию газифицировали в селе Глафировка Краснодарского края, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Учреждение оказывает помощь более чем 1,5 тыс. жителей села. До подключения к газу амбулатория отапливалась электроприборами, поэтому для более эффективного и экономичного теплоснабжения объект решили перевести на сетевой газ. В рамках работ построили газопровод, установили два отопительных котла и смонтировали счетчик.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.