В селе Глафировка на Кубани газифицировали амбулаторию

В ней медицинскую помощь оказывают более чем 1 500 жителей.

Амбулаторию газифицировали в селе Глафировка Краснодарского края, сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона. Работы прошли при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Учреждение оказывает помощь более чем 1,5 тыс. жителей села. До подключения к газу амбулатория отапливалась электроприборами, поэтому для более эффективного и экономичного теплоснабжения объект решили перевести на сетевой газ. В рамках работ построили газопровод, установили два отопительных котла и смонтировали счетчик.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.