Метро Новосибирска не справилось с наплывом пассажиров после репетиции парада

Вечером 6 мая в центре Новосибирска прошла репетиция парада Победы, а на фасаде Камерного зала филармонии в 22:00 началась мультимедийная проекция «С музыкой — к Победе!». Однако тысячи горожан, собравшихся на праздничные мероприятия, столкнулись с неожиданной проблемой — интервалы движения поездов в метро в час пик достигали 9 минут.

Источник: Сиб.фм

Пассажиры возмущены: в обычные дни в вечерние часы поезда ходят чаще, но 6 мая метрополитен не скорректировал график с учётом массового скопления людей. Люди отмечают, что после завершения репетиции и светового шоу на платформах собрались тысячи зрителей, однако подземка работала в штатном режиме.

Стандартный интервал движения в вечернее время составляет от 7 до 9 минут, а после 22:00 — до 10 минут. Однако в дни крупных городских событий, когда улицы перекрыты, а общественный транспорт меняет маршруты, нагрузка на метро возрастает многократно. В мэрии ранее предупредили, что входы на станцию «Площадь Ленина» с 18:30 до 22:30 могут быть закрыты по решению оперативного штаба МВД.

В руководстве метрополитена ситуацию пока не комментировали.

