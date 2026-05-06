Волонтеры разыскивают родных советских солдат, погибших в Норвегии.

Более 400 имен советских военнопленных, погибших в годы Великой Отечественной в Норвегии, вернули из небытия супруги Татьяна и Одд Ингар Торесен. Среди тех, кто пропал без вести в северной стране и чьи судьбы удалось установить лишь спустя 80 лет, — солдаты со всей России: от Кемерово до Астрахани, от Мордовии и Марий Эл до Ставрополья и Саратова. «А вот где похоронен мой дед, не знаю до сих пор, — вздыхает Татьяна. — Известно лишь, что он был партизаном в Курской области. Поэтому так радуюсь, когда удается помочь другим найти могилы близких…».
Имя твое неизвестно…
В небольшой город Йевик на юго-востоке Норвегии русская девушка Татьяна Затолокина переехала в 2004 году, выйдя замуж за красавца-скандинава. Поначалу ее жизнь здесь текла своим чередом, размеренно и спокойно: работала в местном госпитале, занималась семьей и домом.
— Все изменилось летом 2020-го, когда на местном кладбище мы с мужем наткнулись на безымянный монумент, — вспоминает она. — Время не пощадило его: звезда на нем раскололась надвое, одна часть еще держалась на арматуре, а вторая лежала на земле. Надпись на граните гласила, что здесь похоронены два русских солдата, зверски убитых фашистами 16 сентября 1944 года. Я сказала мужу: «Они погибли, и мы не знаем даже их имен. А родные ждут их до сих пор. Так не должно быть!».
…Советские военнопленные в Норвегии — трагическая и, к сожалению, малоизвестная страница истории Второй мировой. «Страну фьордов» фашисты оккупировали девятого апреля 1940 года. А с августа 1941-го сюда стали поступать первые партии пленных из СССР. Для них построили более 500 лагерей, через которые прошли свыше 100 000 узников. Почти 15 000 погибли, около половины имен неизвестны по сей день.
— В Йевике не было лагеря для военнопленных, поэтому нам показалось странным, что русские солдаты похоронены здесь, — говорит Татьяна. — Мы начали поиски — и нам повезло: как раз рассекретили документы по делу, которое слушалось в суде нашего города сразу после войны. Обвиняемые — отец и сын — выдали немцам двух бежавших советских пленных. К сожалению, суд их не наказал. Но доносчиков отвергло общество: узнав, что произошло, люди отвернулись от них, никто не хотел иметь никаких дел с этой семьей. Из бумаг, долгое время хранившихся под грифом «секретно», мы узнали имена расстрелянных: первый — Иван Александров из саратовской деревни Иткарка, второй — Александр Калистратов. Его родные нашлись очень быстро в Ярославской области, они прислали фото солдата. Девятого мая 2021 года мы уже открывали отреставрированный монумент, связавшись с семьей Калистратова по видеосвязи. А вот близких саратовца ищем до сих пор…
Портрет одного из беглецов, Александра Калистратова, присланный его родными. Фото: Из архива семьи Торесен.
Герои и предатели.
Восстанавливая по крупицам хронологию случившегося, супруги Торесен нашли 12 норвежских семей, которые помогали Александру и Ивану после побега из лагеря. Последней в этой цепочке была семья Бьерге: здесь сохранили воспоминания о двух русских солдатах, постучавшихся в их дом дождливой осенней ночью сорок четвертого.
— Промокшие и голодные беглецы рассказали, что их содержали в лагере Вогорд близ города Хенефосс, — продолжает собеседница. — Немцы использовали труд пленных для строительства военного аэродрома «Эггемоен». Во время воздушной тревоги, когда охранники спрятались, друзьям удалось сбежать. Они шли в Швецию — через нейтральную страну собирались вернуться на родину, чтобы снова бить фашистов.
Накормив путников, хозяйка дома Николина подарила им две пары теплых носков, дала в дорогу хлеба и молока. Их снабдили картой и показали сарай с сеном в лесу, где можно было заночевать: «Только утром обязательно уходите — не дай Бог увидят те, кто сотрудничает с немцами». Прощаясь с семьей Бьерге, русские, поблагодарив за помощь, пообещали: «Если что — умрем, а вас не выдадим».
— Слово свое они сдержали, — вздыхает Татьяна Торесен. — Переночевав в лесной избушке, Иван и Александр не отправились сразу в путь. Возможно, решили немного отдохнуть. Их заметили жившие неподалеку фермер с сыном и сообщили в комендатуру… Доносчики получили свои «30 сребреников» — 300 норвежских крон. Схватив беглецов, фашисты устроили им допрос. Пленные выглядели как местные крестьяне — они были переодеты в одежду, которую дали норвежцы, помогавшие им в пути. Немцы жестоко пытали парней, чтобы вырвать у них имена «пособников». Ведь за связь с советскими военнопленными гражданам Норвегии грозило суровое наказание. Руководил допросом фельдфебель Дюцлер, у которого были особые счеты с русскими: он потерял на восточном фронте двух братьев и издевался над пленными с изощренным садизмом. Когда читаешь, что пришлось испытать нашим солдатам перед смертью, кровь стынет в жилах… Но друзья никого не выдали: они смеялись в лицо своим мучителям.
Непокоренные.
Эта история стала первой в символической книге памяти, которую волонтеры с тех пор постоянно пополняют новыми именами. Вместе с координаторами Еленой Щукиной и Натальей Крючковой создана группа Вконтакте, посвященная советским военнопленным в Норвегии, налажены связи с поисковиками в российских регионах. Так, два года назад в Мордовии удалось найти потомков Василия Андрюшечкина, который сорвался в пропасть, когда вместе с товарищами бежал из лагеря «Крокмо».
— На севере Норвегии было особенно много лагерей, они находились в пяти-шести километрах друг от друга, — рассказывает исследовательница. — Пробивая путь в непроходимых скалах, пленные строили полярную железную дорогу до Керкинеса. Именно по ней фашисты планировали отправлять войска и технику, чтобы зайти на территорию СССР с севера и неожиданным ударом в тыл переломить ход войны. Это была мечта Гитлера. Когда сюда привозили «рабов с востока», им говорили: «Выход из лагеря — только на кладбище». Но люди все равно бежали, оказывали сопротивление врагу.
Один из тех, кто не покорился фашистам даже в концлагерном аду, — директор школы из Марий Эл Петр Боцманов. Вместе с товарищами он организовал в неволе штаб по подготовке восстания. Раскрыв эти планы с помощью предателей, гестаповцы расстреляли 11 активистов.
— Произошло это 21 октября 1944 года на острове Брагдойя, — поясняет собеседница. — 80 лет спустя, в мае 2024-го, мы отыскали его внучку Ирину и позвонили ей. Она шла в «Бессмертном полку» с фотографией деда, ничего не зная о его судьбе. Позднее мы провели телемост с Йошкар-Олой, где рассказали об этой истории. А затем удалось передать из Норвегии землю с могилы Петра Боцманова на его родину.
Волонтеры нашли дочь еще одного из расстрелянных на том острове. Пожилая женщина уже несколько лет была прикована к постели. Узнав, где погиб ее отец, она призналась: «Я много ночей думала, почему Бог забрал маму, сестер, братьев, а я до сих пор никак не уйду? А теперь поняла: я осталась, чтобы встретить папу с войны».
— Наши погибшие в Норвегии неизвестные герои ждут, когда потомки расскажут о них. Терять близкого человека всегда тяжело. Но если знаешь, где он похоронен, легче принять эту потерю, — говорит Татьяна Торесен. — С содроганием смотрю, как в бывших братских республиках и странах сносят памятники советским солдатам. И снимаю шляпу перед норвежцами, которых не затронуло это безумие: все захоронения наших бойцов здесь ухожены и содержатся в образцовом порядке. День Победы Норвегия, как и вся Европа, отмечает восьмого мая. А девятого мая празднует русская община. Объявляем общий сбор и, конечно, возлагаем цветы к могилам наших солдат. Для меня очень важно, что они не забыты.
Поиск продолжается.
Волонтеры разыскивают близких солдата Ивана Александрова, родившегося в 1909 году в саратовской деревне Иткарка. В 1932-м, во время голода в Поволжье, он переехал в Баку, откуда и ушел на фронт. Его жена Мария была родом из деревни Полиха Аткарского района. Супруги не успели обзавестись наследниками.
В июне 1975 года Мария Петровна Александрова вернулась из Баку на родину, в Саратовскую область. Умерла 23 декабря 1983 года в городе Энгельсе. Местным нотариусом в 1986-м было открыто наследственное дело.
«Очень надеемся найти наследников, — говорит Татьяна Торесен. — Возможно, у них сохранилось фото Ивана Александрова. Тогда мы сможем разместить его на информационной доске рядом с местом захоронения героя».