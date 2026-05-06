Волонтеры разыскивают родных советских солдат, погибших в Норвегии.

— В Йевике не было лагеря для военнопленных, поэтому нам показалось странным, что русские солдаты похоронены здесь, — говорит Татьяна. — Мы начали поиски — и нам повезло: как раз рассекретили документы по делу, которое слушалось в суде нашего города сразу после войны. Обвиняемые — отец и сын — выдали немцам двух бежавших советских пленных. К сожалению, суд их не наказал. Но доносчиков отвергло общество: узнав, что произошло, люди отвернулись от них, никто не хотел иметь никаких дел с этой семьей. Из бумаг, долгое время хранившихся под грифом «секретно», мы узнали имена расстрелянных: первый — Иван Александров из саратовской деревни Иткарка, второй — Александр Калистратов. Его родные нашлись очень быстро в Ярославской области, они прислали фото солдата. Девятого мая 2021 года мы уже открывали отреставрированный монумент, связавшись с семьей Калистратова по видеосвязи. А вот близких саратовца ищем до сих пор…