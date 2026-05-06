Уитни Хьюстон против Надежды Кадышевой: в Госдуме выступили против запрета зарубежных хитов на выпускных

Ограничения в школах депутаты связывают со странным толкованием закона.

Источник: Клопс.ru

Виталий Милонов предложил уточнить законодательство, чтобы выпускникам не запрещали танцевать на школьных вечерах под иностранные песни. Об этом депутат Госдумы написал в своём телеграм-канале.

«Не могу поверить, что некоторые школы запрещают своим выпускникам танцевать на выпускных вечерах под хиты заграничной эстрады из-за странного толкования закона о защите родного языка. Дети не делают различия между Уитни Хьюстон и Надеждой Кадышевой — это всего лишь музыка, которая не несёт в себе ничего, кроме искусства», — поделился парламентарий.

Милонов заявил, что обсудит ситуацию с коллегами по партии. Депутат также пообещал поднять вопрос о поправках в законодательство, чтобы подобных «нелепых казусов в нашей стране не возникало».

С 1 марта в России действует закон, ограничивающий использование иностранных заимствований в публичном пространстве и информации для потребителей. Правила касаются вывесок, рекламы, меню и интерфейсов: основным в них должен быть государственный язык. Калининградские власти рассказывали, кто будет следить за соблюдением этих норм в городе.

