В школе № 19 в Краснодаре провели урок о кибербезопасности

Продолжая разговор о цифровой безопасности, школьникам объяснили, почему нельзя оставлять заводские пароли на умных камерах и колонках: в этом случае посторонние могут получить доступ к микрофону и видео. Затем участники обсудили риски других устройств — розеток и лампочек, которые без правильной настройки могут стать звеном хакерской атаки. Завершили урок темой GPS‑трекеров для питомцев: при неграмотной настройке такие гаджеты способны передавать данные о местоположении посторонним.