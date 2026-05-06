В школе № 19 в Краснодаре провели урок о кибербезопасности

Урок о кибербезопасности проекта «Цифровой ликбез» нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» провели в школе № 19 в Краснодаре. Об этом сообщили в департаменте информатизации и связи Краснодарского края.
Разобраться в теме ребятам помог ведущий консультант отдела информационной безопасности департамента Александр Гагулин. В качестве основы занятия использовали обучающие видеоролики о вымышленном городе Оушен‑Сити: на примерах из сюжета дети выяснили, почему важно регулярно обновлять программы — так можно вовремя закрывать уязвимости, которыми пользуются хакеры.
Продолжая разговор о цифровой безопасности, школьникам объяснили, почему нельзя оставлять заводские пароли на умных камерах и колонках: в этом случае посторонние могут получить доступ к микрофону и видео. Затем участники обсудили риски других устройств — розеток и лампочек, которые без правильной настройки могут стать звеном хакерской атаки. Завершили урок темой GPS‑трекеров для питомцев: при неграмотной настройке такие гаджеты способны передавать данные о местоположении посторонним.
