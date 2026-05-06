«Гоночные трассы и трибуны»: власти рассказали о проекте спортивного автомотоцентра под Калининградом

Под строительство комплекса отдают часть территории бывшего аэродрома «Северный».

На территории будущего центра технических видов спорта под Калининградом собираются обустроить гоночные трассы и трибуны. Открытие комплекса планируют во втором квартале 2028 года. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства в ответ на информационный запрос.

Проект центра «Эстрим 39» предусматривает создание комплекса для проведения соревнований и учебно-развлекательных мероприятий по авто- и мотокроссу. На территории появятся гоночные трассы, трибуны и инфраструктура для зрителей, судейские вышки, боксы для команд. Также построят административное здание с кафе, сделают парковки и оборудуют инженерные сети.

Инвестиции в создание центра оценивают в 127,2 миллиона рублей. Реализацией проекта планирует заниматься «Федерация автомотоспорта “Экстрим 39”». Руководителем организации является Евгений Новик.

Ранее стало известно, что для строительства центра технических видов спорта «Экстрим 39» собираются использовать часть территории аэродрома «Северный». Под будущий комплекс сформируют участок площадью не менее 40 гектаров. Землю готовы передать инвестору в аренду без торгов.

Автор: Варвара Макарова.

