Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело бывшего совладельца пермского порта поступило в краевой суд

В Пермском краевом суде зарегистрировал дело бывшего совладельца и председателя совета директоров АО «Порт Пермь» Чарльза Батлера. В апелляции господин Батлер пытается обжаловать приговор первой инстанции, которым он был заочно осужден к семи годам лишения свободы за организацию растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. Сам Чарльз Батлер просит об оправдании. Рассматривать жалобу будет судья Марина Якутова.

Источник: Коммерсантъ

В Пермском краевом суде зарегистрировал дело бывшего совладельца и председателя совета директоров АО «Порт Пермь» Чарльза Батлера. В апелляции господин Батлер пытается обжаловать приговор первой инстанции, которым он был заочно осужден к семи годам лишения свободы за организацию растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. Сам Чарльз Батлер просит об оправдании. Рассматривать жалобу будет судья Марина Якутова.

С приговором не согласно и государственное обвинение. Надзорный орган считает приговор слишком мягким и просит усилить подсудимому наказание до девяти лет лишения свободы и оштрафовать его на 900 тыс. руб. Прокуратура считает также необходимым удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны на сумму ущерба, а похищенные земельные участки передать в АО «Порт Пермь».

Напомним, по версии следствия и гособвинения, являясь совладельцем АО, Чарльз Батлер организовал хищение активов компании через безвозмездную передачу в собственность подконтрольных ему лиц. Стоимость этих объектов превысила 1 млрд руб.