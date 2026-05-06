В Воронежской области появится памятник природы «Колыбелкинский пещерный комплекс»

Причина придания статуса ООПТ — сохранение пяти видов рукокрылых, в том числе ночницы Наттерера, которая занесена в Красную книгу Воронежской области. Привлекательность комплекса объясняется удаленностью от населенных пунктов, множеством пещер с подходящим микроклиматом, а также наличием трещин, щелей и карнизов.