В Новосибирской области обсудили развитие волонтерства

Развитие волонтерства обсудили на заседании Межведомственного совета по развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области. Встреча прошла при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Заседание состоялось под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Валентины Дудниковой. Она подчеркнула, что к 2030 году в добровольческую и общественную деятельность нужно вовлечь 45% молодежи 14−35 лет — это около 305 тыс. человек. Уже по итогам 2025-го в регионе насчитывается 175 389 участников, а до конца года планируют привлечь еще 20 тыс. Чтобы выйти на целевые значения, необходимо работать со всеми группами молодежи, при этом отдельный акцент сделают на работающих.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.