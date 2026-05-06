В Новосибирской области обсудили развитие волонтерства

Заседание состоялось под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Валентины Дудниковой. Она подчеркнула, что к 2030 году в добровольческую и общественную деятельность нужно вовлечь 45% молодежи 14−35 лет — это около 305 тыс. человек. Уже по итогам 2025-го в регионе насчитывается 175 389 участников, а до конца года планируют привлечь еще 20 тыс. Чтобы выйти на целевые значения, необходимо работать со всеми группами молодежи, при этом отдельный акцент сделают на работающих.