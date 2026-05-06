В Новосибирской области обсудили развитие волонтерства

К 2030 году в добровольческую и общественную деятельность нужно вовлечь 45% молодежи.

Источник: Национальные проекты России

Развитие волонтерства обсудили на заседании Межведомственного совета по развитию добровольчества и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области. Встреча прошла при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.

Заседание состоялось под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Валентины Дудниковой. Она подчеркнула, что к 2030 году в добровольческую и общественную деятельность нужно вовлечь 45% молодежи 14−35 лет — это около 305 тыс. человек. Уже по итогам 2025-го в регионе насчитывается 175 389 участников, а до конца года планируют привлечь еще 20 тыс. Чтобы выйти на целевые значения, необходимо работать со всеми группами молодежи, при этом отдельный акцент сделают на работающих.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.