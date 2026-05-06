Воронежская «Алента» выставила на торги московские активы за 1,7 млрд

Процедура банкротства компании была инициирована в 2021 году по заявлению кредитора Виталия Клепикова из-за задолженности около 22 млн руб. Впоследствии суд признал общество несостоятельным и открыл конкурсное производство. В реестр требований включены 13 кредиторов, в том числе Calvador Limited. В марте этого года департамент городского имущества города Москвы пытался наложить обеспечительные меры в виде приостановления торгов, однако в апреле суд им отказал. Следующее заседание по делу пройдет 2 июня.