Новороссийская строительная компания начала улучшать производство

Строительная компания «Новакон» из Новороссийска завершила первый этап внедрения инструментов бережливого производства в ходе участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края.
Первый этап проекта команда занималась диагностикой. За этот период специалисты обследовали производство и выявили ключевые «узкие места», сдерживающие эффективность процесса. Параллельно эксперты регионального центра компетенций (РЦК) провели практическое обучение рабочей группы, проанализировали выбранный пилотный участок и составили подробный план мероприятий по улучшению. Все это позволило сформулировать, как именно будет оптимизирован процесс монтажа-сборки укрупненных позиций оси эстакады.
Сейчас команда проекта перешла к этапу внедрения инструментов бережливого производства. Сначала будет оптимизирован пилотный поток, а затем создан на его основе эталонный участок — образец для дальнейшего внедрения инструментов бережливого производства. Также на предприятии появится проектный офис, который займется постоянным улучшением рабочих процессов.
Реализация этих шагов позволит кардинально перестроить процесс. Ожидается, что время протекания сократится на 77,84%, а выработка вырастет вдвое. Кроме того, компания рассчитывает уменьшить объем незавершенного производства в потоке на 75%.
«В регионе растет число предприятий, которые присоединяются к федеральному проекту. На сегодняшний день уже 419 компаний перестраивают свои производственные процессы. Показателен пример строительной отрасли — 40 предприятий работают над повышением выработки на своих участках. Важно, что предприятия активно делятся своими достижениями — это привлекает других представителей данной сферы последовать успешному примеру», — отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.