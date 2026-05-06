В Самарской области отремонтируют более 45 км дорог к храмам и святыням

В Самаре обновят дорожное покрытие на улице Степана Разина, где расположены собор Вознесения Господня и часовня-крестильня Покрова Пресвятой Богородицы. В Тольятти в Автозаводском районе приведут в порядок проспект Степана Разина на отрезке от улицы Фрунзе до Спортивной протяженностью более 1,6 км. На этой улице находятся православная часовня, церковь Серафима Саровского и храм во имя преподобного Серафима Саровского.