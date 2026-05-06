В Самарской области отремонтируют более 45 км дорог к храмам и святыням

Ремонт дорог общей протяженностью 45,2 км, ведущих к 19 объектам религиозного и культурного наследия, проведут в этом году в Самарской области. Работы выполнят в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог.
Так, в Борском районе капитально отремонтируют участок автодороги Кинель — Богатое — Борское протяженностью более 2,7 км, который входит в маршрут к храму в честь святой блаженной Ксении Петербургской. Также обновят трассу «Отрадный — Богатое» — Борское протяженностью 2,7 км, ведущую к церкви Сретения Господня.
В Самаре обновят дорожное покрытие на улице Степана Разина, где расположены собор Вознесения Господня и часовня-крестильня Покрова Пресвятой Богородицы. В Тольятти в Автозаводском районе приведут в порядок проспект Степана Разина на отрезке от улицы Фрунзе до Спортивной протяженностью более 1,6 км. На этой улице находятся православная часовня, церковь Серафима Саровского и храм во имя преподобного Серафима Саровского.
Работы по обновлению дорог к духовным центрам региона ведутся системно. В 2025 году в ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже отремонтировали 21 объект дорожной инфраструктуры общей протяженностью 133,5 км, включая 14 участков региональных автодорог и 7 мостовых сооружений.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.